Звезду фильма «Ирония судьбы» Валентину Талызину госпитализировали
22 января 202416:28
Народную артистку РСФСР, актрису фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения, пишет Telegram-канал Mash.
89-летней артистке диагностировала бронхопневмония. Сейчас она лежит под капельницами, тест на ковид показал отрицательный результат. Иных подробностей журналисты не приводят.
В понедельник, 22 января, Талызиной исполнилось 89 лет. В больницу она легла за день до своего дня рождения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru