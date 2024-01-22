Звезду фильма «Ирония судьбы» Валентину Талызину госпитализировали

Народную артистку РСФСР, актрису фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения, пишет Telegram-канал Mash.

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89-летней артистке диагностировала бронхопневмония. Сейчас она лежит под капельницами, тест на ковид показал отрицательный результат. Иных подробностей журналисты не приводят.

В понедельник, 22 января, Талызиной исполнилось 89 лет. В больницу она легла за день до своего дня рождения.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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