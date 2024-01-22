Звезду фильма «Ирония судьбы» Валентину Талызину госпитализировали

Почти в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в ходе реконструкции ТЭЦ-23 в Метрогородке

Больше 16 тысяч жителей Метрогородка переедут в квартиры по реновации

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на водителей двух автомобилей в Подмосковье

Автомобильная сервисная ассоциация рассказала, как избежать покупки машины с заниженным пробегом

Около 100 километров дорог построят в Москве в течение года