Народный артист РФ Евгений Герчаков госпитализирован в Москве

По словам 74-летнего актёра, причиной обращения к врачам стало повышение давления.

«У меня давление подскочило», - сказал артист, отметив, что в настоящее время чувствует себя, как «нормальный российский гражданин».

Ранее всемирно известная рок-певица Патти Смит во время концертного тура по Италии угодила в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

