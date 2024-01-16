Народный артист РФ Евгений Герчаков госпитализирован в Москве

Народный артист РФ Евгений Герчаков заявил, что был госпитализирован в одну из больниц Москвы, сообщает РИА Новости.

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По словам 74-летнего актёра, причиной обращения к врачам стало повышение давления.

«У меня давление подскочило», - сказал артист, отметив, что в настоящее время чувствует себя, как «нормальный российский гражданин».

Ранее всемирно известная рок-певица Патти Смит во время концертного тура по Италии угодила в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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