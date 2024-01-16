Народный артист РФ Евгений Герчаков госпитализирован в Москве
16 января 202417:00
Народный артист РФ Евгений Герчаков заявил, что был госпитализирован в одну из больниц Москвы, сообщает РИА Новости.
По словам 74-летнего актёра, причиной обращения к врачам стало повышение давления.
«У меня давление подскочило», - сказал артист, отметив, что в настоящее время чувствует себя, как «нормальный российский гражданин».
Ранее всемирно известная рок-певица Патти Смит во время концертного тура по Италии угодила в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru