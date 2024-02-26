Звездного психолога Эль приговорили к 8,5 годам за мошенничество

Лефортовский суд Москвы приговорил звездного интернет-психолога Наталию Эль к 8,5 годам тюрьмы за мошенничество на 17 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

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Она признана виновной по 16 эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Наталья Эль будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших и обязал компенсировать им более 17 миллионов рублей. Эль вела собственный YouTube-канал, нередко выступала экспертом по психологии в ток-шоу.

В прокуратуре установили, что Эль не имела профильного образования. Схема мошенничества заключалась в якобы помощи в покупке квартир по заниженной цене, после чего Эль получала задаток и похищала деньги.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ПсихологиСудыМошенничество

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