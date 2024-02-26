Звездного психолога Эль приговорили к 8,5 годам за мошенничество
Лефортовский суд Москвы приговорил звездного интернет-психолога Наталию Эль к 8,5 годам тюрьмы за мошенничество на 17 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Она признана виновной по 16 эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Наталья Эль будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.
Суд также удовлетворил гражданские иски пострадавших и обязал компенсировать им более 17 миллионов рублей. Эль вела собственный YouTube-канал, нередко выступала экспертом по психологии в ток-шоу.
В прокуратуре установили, что Эль не имела профильного образования. Схема мошенничества заключалась в якобы помощи в покупке квартир по заниженной цене, после чего Эль получала задаток и похищала деньги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru