Злонамеренные поджоги леса выявлены в Сибири

Как отмечает RT, ранее в МЧС заявили, что одной из версий причин возникновения лесных пожаров в Сибири, рассматривается человеческий фактор - неосторожное обращение с огнём.

Вывод был сделан, исходя из того, что немало очагов возгораний оказались расположены вблизи дорог.

