Злонамеренные поджоги леса выявлены в Сибири

В Иркутской области установлены факты поджога леса в попытке скрыть незаконные вырубки деревьев. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что особого контроля требуют даже места законных рубок, что касается незаконных работ, то их, в принципе, нельзя допускать.

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Как отмечает RT, ранее в МЧС заявили, что одной из версий причин возникновения лесных пожаров в Сибири, рассматривается человеческий фактор - неосторожное обращение с огнём.

Вывод был сделан, исходя из того, что немало очагов возгораний оказались расположены вблизи дорог.

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ФОТО: 38.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Лесные ПожарыПоджогГенпрокуратура

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