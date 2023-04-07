Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже. Об этом в пятницу сообщает «Интерфакс».

Президент США Джо Байден потребовал освободить Гершковича

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в сборе сведений, составляющих гостайну. Речь идет об интересу к предприятию российской оборонной промышленности.

Сообщается, что журналиста арестовали до 29 мая.

Ранее в Госдепе США заявили о планах признать незаконно задержанным журналиста WSJ Эвана Гершковича, сообщает «Радиоточка НСН».

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