Журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже
7 апреля 202317:44
Журналисту американского издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже. Об этом в пятницу сообщает «Интерфакс».
Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в сборе сведений, составляющих гостайну. Речь идет об интересу к предприятию российской оборонной промышленности.
Сообщается, что журналиста арестовали до 29 мая.
Ранее в Госдепе США заявили о планах признать незаконно задержанным журналиста WSJ Эвана Гершковича, сообщает «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru