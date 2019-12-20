Журналистка обвинила силовика в избиении при обыске у лубянского стрелка

Он утверждает, что всё произошло на квартире стрелка, когда журналистка брала интервью у матери подозреваемого в подмосковном Подольске.

Во время беседы в квартиру пришли с обыском силовики, один из которых ударил девушку, отмечает «Свободная пресса».

В результате стрельбы в центре Москвы накануне вечером был убит один сотрудник ФСБ, еще пять человек ранены. Нападавшего ликвидировал спецназ. Мать стрелка поведала журналистам, что ее 39-летний сын был одинок и в последнее время был безработным.

Евгений Манюров жил в двухкомнатной квартире с бабушкой и мамой, недавно они сделали ремонт, особой нужды не испытывали, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня». Как признаются соседи, они считали странным, что никогда не видели мужчину в компании женщины в его возрасте.

В свою очередь, отец Манюрова рассказал Телеканалу «360», что практически не принимал участия в жизни сына. Однако тоже замечал странности в его поведении в последнее время. Тот стал фанатично увлекаться оружием и принялся разговаривать с восточным акцентом.

