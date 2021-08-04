Собчак рассказала о способе попасть в любую европейскую страну

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своём Instagram заявила, что введённые во многих государствах мира локдауны являются «чудовищным лицемерием».

По её словам, действующие из-за пандемии коронавируса ограничения не мешают людям попасть в любую европейскую страну, однако добавляют к этому процессу лишние бюрократические процедуры и только «усиливают классовое неравенство», что особенно отразилось на среднем классе.

«Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Как обычно: хотели как лучше, пoлучилось как всегда», - резюмировала телеведущая.

Собчак добавила, что все, кто желает путешествовать, уже давно обзавелись нужными документами, позволяющими обходить ограничения и, например, улететь в Грецию, а оттуда - в любую европейскую страну.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что локдаун - не самое эффективное средство для борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал «360».