Собчак назвала юмор Галкина «быдлячим»

Телеведущая Ксения Собчак записала видеообращение в Instagram к телеведущему и артисту Максиму Галкина. Она прокомментировала критику Галкина скульптуры «Большая глина №4», ранее установленной в Москве.

Журналистка назвала неуместным сравнение скульптуры с, как выразилась Собчак, «испражнениями человека». Она не понимает, зачем вообще Галкин завел дискуссию о современном искусстве.

«Спускаешься на этот, прости, армейский уровень юмора, быдлячий такой уровень, когда в таких категориях начинаешь обсуждение. Мне кажется, ты точно можешь лучше», — заявила Собчак.

Скульптура «Большая глина №4» была установлена в центре Москвы на Болотной набережной 16 августа.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал преступлением установку скульптуры, призвав ее демонтировать и найти ответственных.

