Журналистка France24 незаконно побывала в Курской области

Журналистка France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла в Курскую область, сообщает «Лента.ру».

ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области

Она сняла там материал вместе с «небольшой группой журналистов», которые посетили несколько деревень.

Ранее журналисты австралийского вещателя ABC незаконно побывали в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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