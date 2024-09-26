Журналистка France24 незаконно побывала в Курской области
26 сентября 202402:35
Журналистка France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно проникла в Курскую область, сообщает «Лента.ру».
Она сняла там материал вместе с «небольшой группой журналистов», которые посетили несколько деревень.
Ранее журналисты австралийского вещателя ABC незаконно побывали в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru