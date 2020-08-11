Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены в Минске

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что журналист "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Питалев освобождены. Об этом сообщает ТАСС.

Марков: Белорусские силовики имели право задержать российских журналистов

По данным агентства, Мезенцев назвал освобождение журналистов дружеским шагом, поскольку они не имели аккредитации на работу в стране. Он добавил, что задержания журналистов не должны рассматриваться как угроза отношениям между странами.

Накануне представитель МИД Мария Захарова также признала, что журналисты РФ, которые подвергаются в Белоруссии нападениям, неправы, поскольку не имеют аккредитации. Но при этом Захарова подчеркнула, что журналисты из РФ заблаговременно подавали заявки на аккредитацию, соблюдая все требования, но аккредитацию так и не получили.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БелоруссияМинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры