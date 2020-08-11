Журналист Солопов и фотокорреспондент Питалев освобождены в Минске
Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что журналист "Медузы" Максим Солопов и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Питалев освобождены. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Мезенцев назвал освобождение журналистов дружеским шагом, поскольку они не имели аккредитации на работу в стране. Он добавил, что задержания журналистов не должны рассматриваться как угроза отношениям между странами.
Накануне представитель МИД Мария Захарова также признала, что журналисты РФ, которые подвергаются в Белоруссии нападениям, неправы, поскольку не имеют аккредитации. Но при этом Захарова подчеркнула, что журналисты из РФ заблаговременно подавали заявки на аккредитацию, соблюдая все требования, но аккредитацию так и не получили.
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