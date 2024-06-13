Раненные в Горловке журналисты НТВ находятся в коме

По словам медика, журналисты в коме, «не говорящие».

«Не могу сказать [что с ними случилось], они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая», — рассказала Якуненко.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что корреспондент Алексей Ивлиев и еще два сотрудника НТВ были тяжело ранены при выполнении профессиональных обязанностей.

