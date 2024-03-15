Народную артистку РФ Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких

Известная зрителю по комедиям Леонида Гайдая народная артистка РФ Наталья Селезнева попала в больницу с воспалением легких. Об этом актриса рассказала в беседе с ТАСС.

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«Где-то подхватила, вирусное воспаление», - отметила Селезнева.

По словам 78-летней актрисы, она находится в медицинском учреждении уже три дня. Врачи пока не дают прогнозов по выписке.

Селезнева снялась в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кабачок «13 стульев» и других известных картинах.

В феврале в больницу попал актер Александр Панкратов-Черный. У артиста диагностировали перелом пяти ребер, из них три - со смещением, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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