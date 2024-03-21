СМИ: В Москве госпитализировали экс-продюсера Алсу Валерия Белоцерковского
Музыкального продюсера Валерия Белоцерковского госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, 61-летний Белоцерковский попал в больницу 19 марта, он находится в терапевтическом отделении.
«Основной диагноз продюсера — гипертоническая болезнь второй стадии... Его состояние ухудшилось на фоне проведенной недавно операции», — пишет Baza.
Белоцерковский владеет продюсерским центром «Мегаполь», а также возглавляет организацию. Продюсер работал с певцом Вадимом Байковым, певицей Алсу, группой «Любовные истории». Кроме того, Белоцерковский спродюсировал фильм Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru