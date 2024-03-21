СМИ: В Москве госпитализировали экс-продюсера Алсу Валерия Белоцерковского

По данным СМИ, 61-летний Белоцерковский попал в больницу 19 марта, он находится в терапевтическом отделении.

«Основной диагноз продюсера — гипертоническая болезнь второй стадии... Его состояние ухудшилось на фоне проведенной недавно операции», — пишет Baza.

Белоцерковский владеет продюсерским центром «Мегаполь», а также возглавляет организацию. Продюсер работал с певцом Вадимом Байковым, певицей Алсу, группой «Любовные истории». Кроме того, Белоцерковский спродюсировал фильм Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый».

