СМИ: В Москве госпитализировали экс-продюсера Алсу Валерия Белоцерковского

Музыкального продюсера Валерия Белоцерковского госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Народную артистку РФ Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких

По данным СМИ, 61-летний Белоцерковский попал в больницу 19 марта, он находится в терапевтическом отделении.

«Основной диагноз продюсера — гипертоническая болезнь второй стадии... Его состояние ухудшилось на фоне проведенной недавно операции», — пишет Baza.

Белоцерковский владеет продюсерским центром «Мегаполь», а также возглавляет организацию. Продюсер работал с певцом Вадимом Байковым, певицей Алсу, группой «Любовные истории». Кроме того, Белоцерковский спродюсировал фильм Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГоспитализацияМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры