Жителя Воронежа обвинили в госизмене

Против жителя Воронежа 2005 года были возбуждены несколько уголовных дел. Установлено, что он контактировал с членами украинского военизированного объединения, сообщила пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

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Фигурант поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД, занимался распространением листовок антироссийской направленности и передавал украинской стороне координаты действовавшей в рамках СВО российской волонтерской организации. Сейчас злоумышленник содержится под стражей.

Его обвинили в совершении поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности России, участие в деятельности террористической организации и госизмене.

Ранее Мурманский суд приговорил 24-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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