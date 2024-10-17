Жителя Воронежа обвинили в госизмене
Против жителя Воронежа 2005 года были возбуждены несколько уголовных дел. Установлено, что он контактировал с членами украинского военизированного объединения, сообщила пресс-служба УФСБ по Воронежской области.
Фигурант поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД, занимался распространением листовок антироссийской направленности и передавал украинской стороне координаты действовавшей в рамках СВО российской волонтерской организации. Сейчас злоумышленник содержится под стражей.
Его обвинили в совершении поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности России, участие в деятельности террористической организации и госизмене.
Ранее Мурманский суд приговорил 24-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене.
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