Жителю Мурманска дали 13 лет колонии по делу о госизмене
Мурманский суд приговорил 24-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили в прокуратуре Мурманской области.
По данным следствия, мужчина отправлял Службе безопасности Украины (СБУ) голосовые сообщения и фотографии, компрометирующие армию России. Преступные действия происходили в период с 2022 по 2023 год.
Помимо прочего, преступник отправил СБУ фото документов, связанных с деятельностью военного комиссариата Мурманской области.
Ранее Свердловский облсуд признал виновной экс-сотрудницу «Уралвагонзавода», жительницу Нижнего Тагила в госизмене в пользу Украины и назначил ей наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru