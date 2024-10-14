Жителю Мурманска дали 13 лет колонии по делу о госизмене

По данным следствия, мужчина отправлял Службе безопасности Украины (СБУ) голосовые сообщения и фотографии, компрометирующие армию России. Преступные действия происходили в период с 2022 по 2023 год.

Помимо прочего, преступник отправил СБУ фото документов, связанных с деятельностью военного комиссариата Мурманской области.

Ранее Свердловский облсуд признал виновной экс-сотрудницу «Уралвагонзавода», жительницу Нижнего Тагила в госизмене в пользу Украины и назначил ей наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



