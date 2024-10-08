Суд на Украине арестовал политолога Дмитрия Чистилина по обвинению в госизмене
Украинский суд арестовал политолога Дмитрия Чистилина на два месяца без права освобождения под залог, сообщает УНИАН.
Политолог был задержан на территории Молдавии в рамках совместной спецоперации Службы безопасности Украины и молдавских правоохранителей.
По данным СБУ, Чистилин был задержан при попытке выехать в Москву через третьи страны. Ему предъявлены обвинения в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Сам Чистилин заявил, что арест стал для него полной неожиданностью и что он до сих пор не понимает происходящего, передает «Радиоточка НСН».
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