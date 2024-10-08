Суд на Украине арестовал политолога Дмитрия Чистилина по обвинению в госизмене

По данным СБУ, Чистилин был задержан при попытке выехать в Москву через третьи страны. Ему предъявлены обвинения в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сам Чистилин заявил, что арест стал для него полной неожиданностью и что он до сих пор не понимает происходящего, передает «Радиоточка НСН».

