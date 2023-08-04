Жителя Тувы обвинили в убийстве новорожденного сына
Жителя Тувы обвинили в убийстве новорожденного сына, по данным следствия, мужчина бросил ребенка на пол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел в Кызыле. По данным правоохранителей, мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил и бросил на пол новорожденного сына. Женщина успела подхватить ребенка, однако обвиняемый вырвал малыша из рук матери и вновь бросил на пол. Мальчика госпитализировали, позже он скончался в реанимации, пишет RT.
Мужчине предъявили обвинение в совершении убийства новорожденного. Материалы для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения направили в суд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru