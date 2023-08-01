В Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек

По данным портала, утром 1 августа правоохранителям сообщили, что при тушении пожара в доме в селе Деревянное были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. На место выехала полиция, которая заметила дым над соседним домом.

«Ряд сотрудников полиции и МЧС незамедлительно направились к месту возможного возгорания. В одноэтажном бревенчатом строении они обнаружили тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога», — рассказала Волк.

Оперативники в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых — ранее судимых 37-летнего и 38-летнего местных жителей. По предварительным данным, причиной убийств стал давний конфликт на бытовой почве. Личности погибших устанавливаются.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.

