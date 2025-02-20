Жителя Сочи задержали при попытке поджога электрооборудования на железной дороге
В Сочи сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили диверсию на железной дороге, которую готовил местный житель. Спецслужба утверждает, что 45-летний мужчина действовал по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим в РФ. Он планировал поджечь железнодорожное электрооборудование на железной дороге.
Мужчина связался через мессенджер Telegram с представителями проукраинской террористической организации и получил соответствующее задание. Он изготовил три самодельных зажигательных устройства и отправился в пригород Сочи, к линии железной дороги. Совершить поджог он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ, объект транспортной инфраструктуры не пострадал.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению диверсии.
Двоих жителей Санкт-Петербурга ранее городской суд приговорил к лишению свободы за диверсию и содействие диверсионной деятельности, мужчин признали виновными в поджоге вышки сотовой связи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкирии водитель въехал в здание кафе, один человек пострадал
- СКР выявил новые факты нарушения прав граждан на выборах в Абхазии
- В Петербурге городские камеры начнут распознавать этническую принадлежность граждан
- Расчетный курс доллара упал ниже 88,5 рубля
- Житель ХМАО выиграл в лотерею 46 млн рублей
- Депутат Пискерев пригрозил релокантам, участвующим в антироссийских акциях
- Глава МАГАТЭ заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС
- В порту Усть-Луга завершена герметизация аварийного танкера Koala
- Ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тысяч человек
- СМИ: На Шри-Ланке россиянка погибла, пытаясь сделать селфи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru