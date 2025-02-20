Жителя Сочи задержали при попытке поджога электрооборудования на железной дороге

В Сочи сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили диверсию на железной дороге, которую готовил местный житель. Спецслужба утверждает, что 45-летний мужчина действовал по заданию военизированного формирования Украины, признанного террористическим в РФ. Он планировал поджечь железнодорожное электрооборудование на железной дороге.

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Мужчина связался через мессенджер Telegram с представителями проукраинской террористической организации и получил соответствующее задание. Он изготовил три самодельных зажигательных устройства и отправился в пригород Сочи, к линии железной дороги. Совершить поджог он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ, объект транспортной инфраструктуры не пострадал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению диверсии.

Двоих жителей Санкт-Петербурга ранее городской суд приговорил к лишению свободы за диверсию и содействие диверсионной деятельности, мужчин признали виновными в поджоге вышки сотовой связи.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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