Жителя Сочи задержали при попытке поджога электрооборудования на железной дороге

Мужчина связался через мессенджер Telegram с представителями проукраинской террористической организации и получил соответствующее задание. Он изготовил три самодельных зажигательных устройства и отправился в пригород Сочи, к линии железной дороги. Совершить поджог он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ, объект транспортной инфраструктуры не пострадал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению диверсии.

Двоих жителей Санкт-Петербурга ранее городской суд приговорил к лишению свободы за диверсию и содействие диверсионной деятельности, мужчин признали виновными в поджоге вышки сотовой связи.



