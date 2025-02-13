ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

ФСБ предотвратила готовившийся исламистами теракт в Пскове, злоумышленники планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

«Пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта», — указали в ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники по заданию находящегося за границей эмиссара пытались взорвать здание вокзала. После совершения преступления террористы планировали уехать в одно из государств Ближнего Востока.

Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании, их нейтрализовали ответным огнем. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Ранее ФСБ задержала жителя Донецка, которого заподозрили в подготовке диверсии.

