ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове
ФСБ предотвратила готовившийся исламистами теракт в Пскове, злоумышленники планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
«Пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта», — указали в ФСБ.
Отмечается, что злоумышленники по заданию находящегося за границей эмиссара пытались взорвать здание вокзала. После совершения преступления террористы планировали уехать в одно из государств Ближнего Востока.
Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании, их нейтрализовали ответным огнем. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.
Ранее ФСБ задержала жителя Донецка, которого заподозрили в подготовке диверсии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru