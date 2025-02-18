Двоих жителей Санкт-Петербурга осудили за поджог вышки сотовой связи

Двоих жителей Санкт-Петербурга городской суд приговорил к лишению свободы за диверсию и содействие диверсионной деятельности, мужчин признали виновными в поджоге вышки сотовой связи. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

Признанному виновным в диверсии осужденному назначили наказание в виде 10 лет и 20 дней лишения свободы. При этом в тюрьме он проведет первые два с половиной года, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Второй фигурант за содействие диверсионной деятельности получил восемь лет и один месяц лишения свободы. Он также проведет два с половиной года в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.

Судом установлено, что осужденный за диверсию преступник получил предложение о поджоге распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи за 40 тысяч рублей, на что мужчина согласился. Второй осужденный перевел ему на покупку бензина 125 рублей, рассчитывая на 28 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Ранее ФСБ предотвратила готовившийся исламистами теракт в Пскове, злоумышленники планировали устроить взрыв на железнодорожном вокзале. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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