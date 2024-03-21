Жителя Сочи обвинили в распространении фейков о российской армии
Сотрудники Следственного комитета России обвинили в распространении фейках о российской армии в зоне спецоперации России на Украине 37-летнего жителя Сочи. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление СК.
Против фигуранта возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Мужчина признался в содеянном в ходе допроса, его поместили под стражу.
Отмечается, что обвиняемый выложил в открытом доступе в собственном Telegram-канале ложные сведения о действиях российских военных в зоне проведения спецоперации.
Ранее уроженец Молдавии Александр Сомряков стал первым человеком, лишенным приобретенного российского гражданства за фейки о российской армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru