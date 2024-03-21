Жителя Сочи обвинили в распространении фейков о российской армии

Против фигуранта возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Мужчина признался в содеянном в ходе допроса, его поместили под стражу.

Отмечается, что обвиняемый выложил в открытом доступе в собственном Telegram-канале ложные сведения о действиях российских военных в зоне проведения спецоперации.

Ранее уроженец Молдавии Александр Сомряков стал первым человеком, лишенным приобретенного российского гражданства за фейки о российской армии.

