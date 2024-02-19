Жителя Санкт-Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
Калининский районный суд Санкт-Петербурга до 13 апреля арестовал местного жителя, который был задержан за нанесение оскорбительных надписей о проведении СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В сообщении говорится, что 56-летний Константин Подошвелев нанёс надписи на стену храма на Гжатской улице, а также на стены Политехнического университета и храма при нём. За это против него возбудили дело по статьям «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и «вандализм».
Также дознание указало, что мужчина, ранее проходивший службу в правоохранительных органах, действовал в интересах Украины и её силовых структур, и планировал убыть на Украину «для участия в боевых действиях против России».
Ранее ФСБ задержала жителя Ижевска, который по указанию спецслужб Украины вел направленную на нанесение ущерба безопасности России деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru