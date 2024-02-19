Жителя Санкт-Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО

В сообщении говорится, что 56-летний Константин Подошвелев нанёс надписи на стену храма на Гжатской улице, а также на стены Политехнического университета и храма при нём. За это против него возбудили дело по статьям «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и «вандализм».

Также дознание указало, что мужчина, ранее проходивший службу в правоохранительных органах, действовал в интересах Украины и её силовых структур, и планировал убыть на Украину «для участия в боевых действиях против России».

Ранее ФСБ задержала жителя Ижевска, который по указанию спецслужб Украины вел направленную на нанесение ущерба безопасности России деятельность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

