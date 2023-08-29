Агента украинских спецслужб задержали в Омской области
Агента спецслужб Украины, которому было поручено повредить и уничтожить объекты инфраструктуры и вести разведку вокруг военных частей, задержали в Омской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления ФСБ по региону Ирину Руснак.
«При активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии, агента спецслужб Украины, которому кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке», — рассказала представитель ФСБ.
Злоумышленник дал признательные показания.
Как уточнили в управлении МВД по Омской области, правоохранители задержали 21-летнего жителя Омска. Его обвиняют в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне, по предварительной информации, мужчина получал задания от куратора из Украины через мессенджер. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, также ему вменяется диверсия и участие в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге, ведомство задержало сторонника «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru