Агента украинских спецслужб задержали в Омской области

«При активном участии региональных органов внутренних дел пресечена деятельность приверженца неонацистской идеологии, агента спецслужб Украины, которому кураторами ставились задачи по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке», — рассказала представитель ФСБ.

Злоумышленник дал признательные показания.

Как уточнили в управлении МВД по Омской области, правоохранители задержали 21-летнего жителя Омска. Его обвиняют в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне, по предварительной информации, мужчина получал задания от куратора из Украины через мессенджер. Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, также ему вменяется диверсия и участие в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге, ведомство задержало сторонника «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), напоминает RT.

