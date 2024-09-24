Жителя Ростова-на-Дону задержали за незаконное хранение оружия
Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщило региональное управление МВД России.
Отмечается, что правоохранителями были конфискованы и отправлены на экспертизу порядка трех тысяч патронов, гранаты, подствольный гранатомет к автоматическому оружию и два автомата Калашникова. Кроме того, были изъяты семь магазинов и другие составляющие оружия.
Против ростовчанина было возбуждено уголовное дело.
Ранее схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами из-за рубежа был обнаружен в ДНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru