Жителя Ростова-на-Дону задержали за незаконное хранение оружия

Отмечается, что правоохранителями были конфискованы и отправлены на экспертизу порядка трех тысяч патронов, гранаты, подствольный гранатомет к автоматическому оружию и два автомата Калашникова. Кроме того, были изъяты семь магазинов и другие составляющие оружия.

Против ростовчанина было возбуждено уголовное дело.

Ранее схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами из-за рубежа был обнаружен в ДНР.

