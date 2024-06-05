Под Артемовском нашли заготовленный с 2014 года украинский схрон с боеприпасами

Украинский схрон с оружием и боеприпасами, заготовленный еще в 2014 году, обнаружили в Артемовском районе Донецкой Народной Республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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Как отметили в ведомстве, тайник был найден в результате совместных мероприятий УФСБ и военной контрразведки Центрального военного округа. Схрон заготовили правоохранительные органы Украины десять лет назад, в нем находились около 190 пистолетов, 20 автоматов, почти 20 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

По данным ФСБ, украинские силовики вывезли вооружение из местного оружейного склада полиции «с целью их дальнейшей передачи украинским националистическим батальонам для террора жителей Донбасса».

Ранее в Артемовском районе обнаружили схрон ВСУ с оружием, в том числе гранатометом АТ-4 производства Швеции, пятью минами МОН-50, тротиловыми шашками массой 650 граммов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеФСБДНР

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