В ДНР найден схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

«В г. Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении», — отметили в ведомстве.

В тайнике нашли в том числе гранатомет Socrat производства Швеции и американский гранатомет M72A6.

Ранее в Мариуполе был обнаружен крупный схрон с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, заготовленными украинскими диверсантами для совершения терактов.

