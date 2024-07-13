В ДНР найден схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
Схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами из-за рубежа обнаружили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«В г. Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении», — отметили в ведомстве.
В тайнике нашли в том числе гранатомет Socrat производства Швеции и американский гранатомет M72A6.
Ранее в Мариуполе был обнаружен крупный схрон с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, заготовленными украинскими диверсантами для совершения терактов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Запорожской и Днепропетровской областях заявили о поражении инфраструктуры
- В ДНР найден схрон с иностранным вооружением и боеприпасами
- СМИ: Доказательством по делу Попова стал перевод на его карту более 1 млн рублей
- Эминем выпустил первый за четыре года альбом The Death of Slim Shady
- МЧС: В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху
- СМИ: В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
- Постпред России: В ОДКБ не ведут переговоров о принятии новых членов
- Байден вновь оскорбил Путина и назвал Трампа «собачонкой»
- Юлия Чичерина выступила для бурятских военных Восточной группировки
- В Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru