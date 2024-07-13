В ДНР найден схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

Схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами из-за рубежа обнаружили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Под Артемовском нашли заготовленный с 2014 года украинский схрон с боеприпасами

«В г. Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении», — отметили в ведомстве.

В тайнике нашли в том числе гранатомет Socrat производства Швеции и американский гранатомет M72A6.

Ранее в Мариуполе был обнаружен крупный схрон с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, заготовленными украинскими диверсантами для совершения терактов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРФСБ

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