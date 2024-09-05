Жителя Пскова арестовали за убийство соседей из-за громкой музыки

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, потребовавшего заключить злоумышленника под стражу.

Следствие полагает, что мужчина, руководствуясь личной неприязнью к проживавшим сверху женщине и ее сыну, поднялся к соседям и нанес им удары острым металлическим предметом. В результате травм соседи преступника скончались, их обнаружили на месте происшествия.

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима младшего сержанта, расстрелявшего из автомата толпу в Миассе.

