Жителя Пскова арестовали за убийство соседей из-за громкой музыки
Псковский районный суд отправил под арест до 1 ноября местного жителя, который убил соседей за то, что те слушали громкую музыку. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, потребовавшего заключить злоумышленника под стражу.
Следствие полагает, что мужчина, руководствуясь личной неприязнью к проживавшим сверху женщине и ее сыну, поднялся к соседям и нанес им удары острым металлическим предметом. В результате травм соседи преступника скончались, их обнаружили на месте происшествия.
Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима младшего сержанта, расстрелявшего из автомата толпу в Миассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru