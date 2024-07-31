Расстрелявшего толпу военного приговорили к 13 годам колонии
Младшего сержанта, расстрелявшего из автомата толпу в Миассе, Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Судом установлено, что инцидент произошел 10 сентября 2023 года, орудием преступления стал ранее похищенный злоумышленником у сослуживца автомат Калашникова с патронами. Осужденный действовал из мести, желая наказать двух братьев — обидчиков его друга.
Следствию удалось доказать, что, ударив водителя в лицо, подсудимый угнал автомобиль КАМАЗ. Затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый открыл огонь по скоплению людей, выстрелив по меньшей мере 15 раз. В результате нападения огнестрельные ранения и телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека.
Также выяснилось, что осужденный дважды без уважительных причин не явился на военную службу в установленный срок.
Ранее военнослужащий-контрактник и, по предварительным данным, участник спецоперации открыл стрельбу из ружья по группе детей, которые громко слушали музыку.
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