Жителя Приморья задержали по подозрению в госизмене

«Пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края в интересах Главного управления разведки МО Украины», — указали в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный инициативно установил контакты с украинскими спецслужбами и по заданию кураторов из ГУР собирал и передавал информацию о военных объектах и предприятиях. Злоумышленник осознавал возможность использования этих сведений против безопасности России.

Правоохранители возбудили против подозреваемого уголовное дело о государственной измене. Мужчина находится под стражей, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в Приморском крае задержали мужчину, который собирал для ГУР Украины данные о военных объектах, напоминает телеканал «360».

