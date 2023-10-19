Жителя Приморья задержали по подозрению в госизмене
Жителя Владивостока задержали по подозрению в госизмене и передаче Украине данных о региональных предприятиях военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Приморью.
«Пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края в интересах Главного управления разведки МО Украины», — указали в ведомстве.
По данным ФСБ, задержанный инициативно установил контакты с украинскими спецслужбами и по заданию кураторов из ГУР собирал и передавал информацию о военных объектах и предприятиях. Злоумышленник осознавал возможность использования этих сведений против безопасности России.
Правоохранители возбудили против подозреваемого уголовное дело о государственной измене. Мужчина находится под стражей, отмечает РЕН ТВ.
Ранее в Приморском крае задержали мужчину, который собирал для ГУР Украины данные о военных объектах, напоминает телеканал «360».
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