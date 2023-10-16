Жительницу Забайкальского края задержали за шпионаж в пользу Украины
Жительница Забайкальского края задержана по подозрению в государственной измене за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
По данным ведомства, задержанная по заданию украинской спецслужбы собирала и передавала данные о передвижении в Забайкальском крае военных и соединений армии России, готовящихся отправиться в зону проведения специальной военной операции.
«Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации», — указали в ФСБ.
В отношении женщины возбудили уголовное дело о госизмене, пишет «Свободная пресса». Подозреваемую заключили под стражу. Следственные действия в рамках дела продолжаются, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru