Жительницу Забайкальского края задержали за шпионаж в пользу Украины

По данным ведомства, задержанная по заданию украинской спецслужбы собирала и передавала данные о передвижении в Забайкальском крае военных и соединений армии России, готовящихся отправиться в зону проведения специальной военной операции.

«Обвиняемая полностью осознавала возможность использования переданных сведений против безопасности Российской Федерации», — указали в ФСБ.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о госизмене, пишет «Свободная пресса». Подозреваемую заключили под стражу. Следственные действия в рамках дела продолжаются, отмечает РЕН ТВ.

