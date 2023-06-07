Жителя Приморья арестовали за шпионаж в пользу украинской разведки

ФСБ задержала жителя Приморского края, который передавал разведке Украины данные об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

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«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — приводит сообщение спецслужбы ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый полностью осознавал возможность использования информации против безопасности РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене, ему может грозить 12-20 лет заключения либо пожизненный срок.

Ранее ФСБ сообщила, что Киев готовил теракт на территории России с использованием «грязной бомбы», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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