Жителя Приморья арестовали за шпионаж в пользу украинской разведки

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — приводит сообщение спецслужбы ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что обвиняемый полностью осознавал возможность использования информации против безопасности РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене, ему может грозить 12-20 лет заключения либо пожизненный срок.

Ранее ФСБ сообщила, что Киев готовил теракт на территории России с использованием «грязной бомбы», напоминает «Свободная пресса».

