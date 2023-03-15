Жителя Подмосковья посадили на 13 лет за поджог военкомата

По версии следствия, 28 февраля 2022 года 22-летний молодой человек разбил облил керосином здание военкомата Луховиц и Зарайска и бросил два коктейля Молотова, а также нарисовал на воротах флаг Украины.

По решению суда, первые три года Бутылин проведёт в тюрьме, а остальные 10 лет — в колонии строгого режима.

Ранее за попытку поджога военного комиссариата в Ярославской области к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима приговорили Дениса Попова, сообщает НСН.

