Жителя Подмосковья посадили на 13 лет за поджог военкомата

Слесарь из Московской области Кирилл Бутылин был приговорён Вторым западным окружным военным судом к 13 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата в Луховицах, сообщает «Интерфакс».

Во Владивостоке срочника приговорили к семи годам заключения за поджог военкомата

По версии следствия, 28 февраля 2022 года 22-летний молодой человек разбил облил керосином здание военкомата Луховиц и Зарайска и бросил два коктейля Молотова, а также нарисовал на воротах флаг Украины.

По решению суда, первые три года Бутылин проведёт в тюрьме, а остальные 10 лет — в колонии строгого режима.

Ранее за попытку поджога военного комиссариата в Ярославской области к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима приговорили Дениса Попова, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СудВоенкоматыПоджогПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры