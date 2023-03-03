Во Владивостоке срочника приговорили к семи годам заключения за поджог военкомата
Суд приговорил к семи годам заключения 21-летнего срочника, который за 100 тысяч рублей поджег военкомат во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-й Восточный окружной военный суд.
Отмечается, что мужчину признали виновным в преступлении по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Обвиняемый признал вину.
«Назначено наказание в виде лишения свободы ... с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в суде.
Приговор пока не вступил в силу. Мужчину заключили под стражу.
По данным суда, в июне 2022 года проходивший службу по призыву военный совершил поджог здания военкомата во Владивостоке, пишет «Свободная пресса». Срочник намеревался дестабилизировать деятельность учреждения и воздействовать «на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции». Злоумышленник совершил преступление по заказу: с ним через мессенджер связался некий человек и пообещал срочнику 100 тысяч рублей за полное уничтожение здания, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Опрос: Уровень тревожного настроения россиян составил 48%
- В Минобороны Украины заявили, что Запад поставит истребители Киеву
- Во Владивостоке срочника приговорили к семи годам заключения за поджог военкомата
- Корвет «Резкий» войдет в состав Тихоокеанского флота в мае 2023 года
- Мать актера Канахина не поверила в участие сына в теракте в Брянской области
- В Херсонской области задержали информатора ВСУ
- Захарова: Блинкен не говорил с Лавровым об Уилане, такие заявления — ложь
- Мурашко: В России нет дефицита лекарств
- Матвиенко: Закон об ограничении использования иностранных слов не ведет к изоляции
- Офицер ЦРУ Джиральди: Путин предлагает миру лучшую модель отношений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru