Во Владивостоке срочника приговорили к семи годам заключения за поджог военкомата

Отмечается, что мужчину признали виновным в преступлении по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Обвиняемый признал вину.

«Назначено наказание в виде лишения свободы ... с отбыванием в тюрьме первых двух лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в суде.

Приговор пока не вступил в силу. Мужчину заключили под стражу.

По данным суда, в июне 2022 года проходивший службу по призыву военный совершил поджог здания военкомата во Владивостоке, пишет «Свободная пресса». Срочник намеревался дестабилизировать деятельность учреждения и воздействовать «на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции». Злоумышленник совершил преступление по заказу: с ним через мессенджер связался некий человек и пообещал срочнику 100 тысяч рублей за полное уничтожение здания, пишет РИА ФАН.

