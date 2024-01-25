Жителя Подмосковья отправили в тюрьму за участие в террористической организации

Отмечается, что осужденный намеревался прибыть на территорию Сирии и вступить в ряды международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории России). Злоумышленника задержали в окрестностях Астрахани.

Отмечается, что первые три года преступник проведет в тюрьме, затем его переведут в исправительную колонию строгого режима.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Петербурге.

