Жителя Подмосковья отправили в тюрьму за участие в террористической организации
Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего подмосковного жителя Саиджона Холикзоду к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Астраханской области.
Отмечается, что осужденный намеревался прибыть на территорию Сирии и вступить в ряды международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории России). Злоумышленника задержали в окрестностях Астрахани.
Отмечается, что первые три года преступник проведет в тюрьме, затем его переведут в исправительную колонию строгого режима.
Ранее суд приговорил Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru