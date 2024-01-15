Жительница Мурманска заплатит штраф за призывы к терроризму

В материалах дела говорится, что в своих соцсетях мурманчанка, «негативно и враждебно относящаяся к представителям органов госвласти РФ", опубликовала призыв к нелегитимномуго захвату власти в стране.

Также она пыталась жертвовать деньги Украине.

В итоге женщину оштрафовали на 400 тысяч рублей, а также на два года запретили ей заниматься администрированием интернет-сайтов.

«Приговор вступил в законную силу с момента оглашения постановления Апелляционным военным судом», - указали в сообщении.

Ранее пензенские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя за 45 заведомо ложных сообщений об акте терроризма в пяти российских городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

