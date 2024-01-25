Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима
Суд приговорил Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов) к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Петербурге.
Таким образом, Трепова получила самый большой срок женщине в истории России. Она признана виновной по трем статьям. Также фигурантке назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.
Ее сообщник Дмитрий Касинцев, который прятал Трепову в квартире после произошедшего, получил год и девять месяцев колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.
Выступая перед судом с последним словом 22 января, Трепова не признала вину в теракте. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В апреле прошлого года Трепова передала военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой, которую привели в действие при помощи телефонного вызова. В результате взрыва военкор погиб, более 50 человек были ранены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru