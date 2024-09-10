Жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору данных о нахождении российской армии

Жителя города Мелитополь (Запорожская область) областной суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима за призывы к сбору данных о местоположении российской армии. Об этом сообщила прокуратура Запорожской области.

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Осужденного признали виновным в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Отмечается, что злоумышленник совершил преступление 5 июня 2024 года. Судом установлено, что он оставил комментарий в проукраинском канале с призывом к сбору данных о дислокации российской военной техники, которая используется в зоне спецоперации России на Украине.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену директора института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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