Суд назначил сибирскому ученому 15 лет колонии по делу о госизмене
Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену директора института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка, сообщил Интерфакс.
«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», - уточнили в суде. Помимо этого, его ждет полтора года ограничения свободы после освобождения.
Мужчину признали виновным по статье о госизмене. Он также должен будет выплатить штраф размером полмиллиона рублей. Подробности дела не приводятся, так как оно засекречено.
Ранее также сообщалось о возбуждении уголовных дел о госизмене в отношении двух других ученых-физиков. В отношении одного из них – Анатолия Маслова – гособвинение запросило 17 лет лишения свободы, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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