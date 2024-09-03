Суд назначил сибирскому ученому 15 лет колонии по делу о госизмене

Мужчину признали виновным по статье о госизмене. Он также должен будет выплатить штраф размером полмиллиона рублей. Подробности дела не приводятся, так как оно засекречено.

Ранее также сообщалось о возбуждении уголовных дел о госизмене в отношении двух других ученых-физиков. В отношении одного из них – Анатолия Маслова – гособвинение запросило 17 лет лишения свободы, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

