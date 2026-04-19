СМИ: Apple выпустит отложенный сериал «Савант» с Джессикой Честейн в июне

Сама актриса в интервью подтвердила, что проект обязательно выйдет. По её словам, раньше у неё были серьёзные сомнения относительно судьбы сериала, однако теперь она уверена в его скором релизе.

Сериал «Савант» должен был выйти на экраны ещё 26 сентября 2025 года, однако за три дня до премьеры его внезапно отложили. По данным СМИ, причиной переноса могло стать убийство американского политика Чарли Кирка, произошедшее 10 сентября.

Сюжет сериала основан на реальной истории, описанной в статье 2019 года «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдёт?». Главная героиня - женщина, которая внедряется в онлайн-сообщества экстремистов, чтобы предотвратить массовые публичные нападения.

Ранее стало известно, что сериал «Властелин колец: Кольца Власти» будет продлен до пяти сезонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

