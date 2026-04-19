Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива

Наиболее значительно сократился ввоз пива из традиционных европейских пивоваренных держав. Так, импорт из Чехии упал в 8,5 раза, из Литвы - в 7 раз, а из Германии - в 5,6 раза. Отдельного внимания заслуживает ситуация с голландским пивом. Так, по данным Евростата, в феврале 2026 года его поставки в Россию составили всего 20 евро, что является историческим минимумом за все время.

В марте 2026 года сообщалось, что с начала 2026 года объём импорта пива из ЕС упал до минимального уровня с 2004 года. В январе текущего года он составил 763,6 тыс. евро - в семь раз меньше, чем в январе 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».