Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива
Россия в феврале 2026 года сократила импорт пива из стран Евросоюза в 4,5 раза по сравнению с февралём прошлого года - до 1,1 миллиона евро. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Наиболее значительно сократился ввоз пива из традиционных европейских пивоваренных держав. Так, импорт из Чехии упал в 8,5 раза, из Литвы - в 7 раз, а из Германии - в 5,6 раза. Отдельного внимания заслуживает ситуация с голландским пивом. Так, по данным Евростата, в феврале 2026 года его поставки в Россию составили всего 20 евро, что является историческим минимумом за все время.
В марте 2026 года сообщалось, что с начала 2026 года объём импорта пива из ЕС упал до минимального уровня с 2004 года. В январе текущего года он составил 763,6 тыс. евро - в семь раз меньше, чем в январе 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне
- СМИ: Apple выпустит отложенный сериал «Савант» с Джессикой Честейн в июне
- Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
- Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива
- В Черновицкой области Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости
- Техноблогер Романцев заявил об угрозе для iPhone из-за приложения Telega
- Создатель Чаки снимет новую картину о кукле-убийце
- Театральные менеджеры обсуждают концепцию развития театра в России до 2035 года
- 20 участников ансамбля «Гармоника» из Подмосковья госпитализированы в Череповце
- Россиянам напомнили о наказании за демонстрацию числа 666 в соцсетях и на теле