Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Йеменские хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать мирному урегулированию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел правительства хуситов Хусейн аль-Эззи в интервью Al Jazeera.
По его словам, если Сана (столица Йемена, которая находится под контролем хуситов) примет решение о закрытии пролива, то ни одно государство мира не сможет его открыть. Аль-Эззи призвал Трампа и поддерживающие его страны немедленно прекратить все действия, мешающие установлению мира, и уважать права йеменского народа и государства.
Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из важнейших морских маршрутов поставок энергоносителей. Через него проходит около 12% мировой морской торговли нефтью и 8% всего сжиженного природного газа (СПГ).
Ранее Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне
- СМИ: Apple выпустит отложенный сериал «Савант» с Джессикой Честейн в июне
- Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
- Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива
- В Черновицкой области Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости
- Техноблогер Романцев заявил об угрозе для iPhone из-за приложения Telega
- Создатель Чаки снимет новую картину о кукле-убийце
- Театральные менеджеры обсуждают концепцию развития театра в России до 2035 года
- 20 участников ансамбля «Гармоника» из Подмосковья госпитализированы в Череповце
- Россиянам напомнили о наказании за демонстрацию числа 666 в соцсетях и на теле