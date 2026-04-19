Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив

По его словам, если Сана (столица Йемена, которая находится под контролем хуситов) примет решение о закрытии пролива, то ни одно государство мира не сможет его открыть. Аль-Эззи призвал Трампа и поддерживающие его страны немедленно прекратить все действия, мешающие установлению мира, и уважать права йеменского народа и государства.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из важнейших морских маршрутов поставок энергоносителей. Через него проходит около 12% мировой морской торговли нефтью и 8% всего сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».