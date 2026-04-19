В Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне
В Пекине, столице Китая, состоялся международный полумарафон с участием около 12 тысяч человек и примерно 300 человекоподобных роботов. Об этом сообщает ТАСС.
Среди машин уверенную победу одержал робот «Шаньдянь» («Молния») команды «Цитянь Дашэн». Он преодолел дистанцию 21 км за 50 минут 26 секунд, более чем в три раза улучшив прошлогодний рекорд. Этот результат также значительно лучше мирового рекорда среди людей (56 минут 42 секунды).
У спортсменов победителями стали китайские бегуны - Чжао Хайцзе (1 час 7 минут 47 секунд) у мужчин и Ван Цяося (1 час 18 минут 6 секунд) у женщин.
В 2025 году Китайская легкоатлетическая ассоциация официально присвоила полумарафону статус соревнования с участием искусственного интеллекта. А в апреле 2025 года в Пекине прошел первый в мире полумарафон с участием человекоподобных роботов. Тогда среди более чем 20 умных машин первым к финишу пришел «Тяньгун 1.2 max» - его время составило 2 часа 40 минут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Госдолг России оказался самым низким в G20 по итогам 2025 года
- В Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне
- СМИ: Apple выпустит отложенный сериал «Савант» с Джессикой Честейн в июне
- Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
- Россия в 4,5 раза сократила импорт европейского пива
- В Черновицкой области Украины обрушилась часть стены Хотинской крепости
- Техноблогер Романцев заявил об угрозе для iPhone из-за приложения Telega
- Создатель Чаки снимет новую картину о кукле-убийце
- Театральные менеджеры обсуждают концепцию развития театра в России до 2035 года
- 20 участников ансамбля «Гармоника» из Подмосковья госпитализированы в Череповце