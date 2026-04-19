В Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне

Среди машин уверенную победу одержал робот «Шаньдянь» («Молния») команды «Цитянь Дашэн». Он преодолел дистанцию 21 км за 50 минут 26 секунд, более чем в три раза улучшив прошлогодний рекорд. Этот результат также значительно лучше мирового рекорда среди людей (56 минут 42 секунды).

У спортсменов победителями стали китайские бегуны - Чжао Хайцзе (1 час 7 минут 47 секунд) у мужчин и Ван Цяося (1 час 18 минут 6 секунд) у женщин.

В 2025 году Китайская легкоатлетическая ассоциация официально присвоила полумарафону статус соревнования с участием искусственного интеллекта. А в апреле 2025 года в Пекине прошел первый в мире полумарафон с участием человекоподобных роботов. Тогда среди более чем 20 умных машин первым к финишу пришел «Тяньгун 1.2 max» - его время составило 2 часа 40 минут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».