Жителя Крыма приговорили к 12 годам колонии за пособничество СБУ

Кроме того, злоумышленника обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств. В виде дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

Осужденный проживал в поселке Советский. Он был склонен к пособничеству за вознаграждение представителем СБУ, который поручил осужденному согласовать и подготовить действия по нападению на крымского министра, а также предоставить данные о путях отхода и конспирации.

Фигуранту частично были переведены средства за свои деяния, после чего преступник приобрел незаконным путем взрывные устройства и пистолет марки «Glock». Он не смог довести задуманное до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России 9 сентября 2022 года.

Ранее бывшего жителя Воронежской области задержали в ЛНР по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

