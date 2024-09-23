Жителя Крыма приговорили к 12 годам колонии за пособничество СБУ

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Республики Крым за пособничество Службе безопасности Украины (СБУ) в ликвидации министра курортов и туризма региона. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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Кроме того, злоумышленника обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств. В виде дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

Осужденный проживал в поселке Советский. Он был склонен к пособничеству за вознаграждение представителем СБУ, который поручил осужденному согласовать и подготовить действия по нападению на крымского министра, а также предоставить данные о путях отхода и конспирации.

Фигуранту частично были переведены средства за свои деяния, после чего преступник приобрел незаконным путем взрывные устройства и пистолет марки «Glock». Он не смог довести задуманное до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России 9 сентября 2022 года.

Ранее бывшего жителя Воронежской области задержали в ЛНР по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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