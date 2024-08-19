В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за сотрудничество с Киевом
Россиянина, бывшего жителя Воронежской области задержали в Луганской Народной Республике по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — отметили в ведомстве.
По данным правоохранителей, в 2022 году задержанный, который находился на украинской территории, был завербован сотрудниками СБУ. Россиянину предстояло вести сбор разведданных и «наносить иной ущерб безопасности» РФ.В ФСБ подчеркнули, что фигурант пошел на сотрудничество с противником добровольно, осознавая последствия.
Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией.
Ранее УФСБ Ростовской области сообщило о задержании сотрудницы воинской части Южного военного округа, подозреваемой в госизмене и передаче информации украинской разведке, напоминает «Свободная пресса».
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