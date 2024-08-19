В ЛНР задержали бывшего жителя Воронежской области за сотрудничество с Киевом

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, в 2022 году задержанный, который находился на украинской территории, был завербован сотрудниками СБУ. Россиянину предстояло вести сбор разведданных и «наносить иной ущерб безопасности» РФ.В ФСБ подчеркнули, что фигурант пошел на сотрудничество с противником добровольно, осознавая последствия.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией.

Ранее УФСБ Ростовской области сообщило о задержании сотрудницы воинской части Южного военного округа, подозреваемой в госизмене и передаче информации украинской разведке, напоминает «Свободная пресса».

