Подозреваемую в госизмене россиянку задержали в ДНР
Сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали гражданку РФ, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Арина Клепанова.
«Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС... задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых противником», — указала представитель УФСБ.
Как отметила Клепанова, эту информацию могли использовать для нанесения повторных ударов.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
Ранее сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в государственной измене и передаче информации украинской разведке, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru