Подозреваемую в госизмене россиянку задержали в ДНР

Сотрудники ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали гражданку РФ, подозреваемую в государственной измене. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Арина Клепанова.

«Задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС... задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых противником», — указала представитель УФСБ.

Как отметила Клепанова, эту информацию могли использовать для нанесения повторных ударов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в государственной измене и передаче информации украинской разведке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ГосизменаФСБДНР

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