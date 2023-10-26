Жителя Красноярского края арестовали за передачу СБУ данных об инфраструктуре
Сотрудники ФСБ задержали жителя Красноярского края за съемки объектов инфраструктуры и передачу этих сведений Службе безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По данным ФСБ, 23-летний мужчина инициативно установил контакт с сотрудниками СБУ через мессенджер и по заданию украинской стороны осуществлял фото- и видеосъемку объектов инфраструктуры в регионе и передавал указанную информацию через закрытые каналы связи.
«Кроме того, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением военнослужащих ВС РФ в Харцызске Донецкой Народной Республики, обозначил данные строения в интерактивных картах, снимки которых направил представителям СБУ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По решению суда мужчину заключили под стражу.
Ранее ФСБ задержала в ДНР торговцев оружием, пытавшихся продать крупную партию боеприпасов, пишет Ura.ru. Злоумышленники планировали реализовать две мины для миномета, боекомплект снарядов к противотанковому гранатомету и патроны для автоматического оружия, отмечает «Свободная пресса».
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