Жителя Красноярского края арестовали за передачу СБУ данных об инфраструктуре

По данным ФСБ, 23-летний мужчина инициативно установил контакт с сотрудниками СБУ через мессенджер и по заданию украинской стороны осуществлял фото- и видеосъемку объектов инфраструктуры в регионе и передавал указанную информацию через закрытые каналы связи.

«Кроме того, задержанный собрал данные о строениях с предполагаемым расположением военнослужащих ВС РФ в Харцызске Донецкой Народной Республики, обозначил данные строения в интерактивных картах, снимки которых направил представителям СБУ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене. По решению суда мужчину заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала в ДНР торговцев оружием, пытавшихся продать крупную партию боеприпасов, пишет Ura.ru. Злоумышленники планировали реализовать две мины для миномета, боекомплект снарядов к противотанковому гранатомету и патроны для автоматического оружия, отмечает «Свободная пресса».

