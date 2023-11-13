Жителя Красноярского края арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Жителя Дивногорска Красноярского края арестовали за передачу Украине данных о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в главном управлении ФСБ по региону.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска ... совершившего государственную измену в форме шпионажа», — указали в ведомстве.
По данным правоохранителей, подозреваемый вступил через мессенджер в переписку с сотрудниками Службы безопасности Украины и за вознаграждение предоставил им координаты и фото расположения воинских частей и важных энергообъектов на территории региона, сообщает телеканал «360».
Как отметил фигурант, он сделал фотографии красноярской ГЭС и части, расположенной рядом. Также подозреваемый рассказал, что СБУ предложила ему продолжить сотрудничество.
В ФСБ подчеркнули, что возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, фигурант арестован.
Ранее ФСБ задержала в Бурятии подозреваемого в попытках склонить бойцов армии России к переходу на сторону ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru