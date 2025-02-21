Жителя Краснодара осудили на 5 суток за неприличное слово вместо госномера на машине
Краснодарский суд приговорил к пяти суткам ареста водителю, который вместо госномеров повесил табличку с ругательством. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
Ленинский районный суд Краснодара признал автовладельца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ.
По данным следствия, 22-летний местный житель признался, что ездил на машине с госномерами, а снимал их только во время парковки. Автолюбитель рассказал, что мотивом было развлечение. Во время судебного разбирательства он раскаялся в содеянном и пообещал в будущем не совершать подобного.
На фоне роста цен на автозапчасти не стоит обращаться к китайским аналогам, если речь идет о серьезной поломке, заявил НСН гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерн Hyundai Motor опроверг возвращение в Россию
- Омбудсмен готов помочь студенткам, избитым на автомойке в Свердловской области
- «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов
- Депутат Госдумы: Музсервисам не нужно удалять песни на украинском языке
- Средства ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями
- В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель
- СМИ: Украина отправила США черновик соглашения по ресурсам
- Спрос россиян на путешествия по случаю 23 февраля вырос почти на 20%
- Жителя Краснодара осудили на 5 суток за неприличное слово вместо госномера на машине
- Путин: Отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru