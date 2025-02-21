Жителя Краснодара осудили на 5 суток за неприличное слово вместо госномера на машине

Краснодарский суд приговорил к пяти суткам ареста водителю, который вместо госномеров повесил табличку с ругательством. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Ленинский районный суд Краснодара признал автовладельца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ.

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По данным следствия, 22-летний местный житель признался, что ездил на машине с госномерами, а снимал их только во время парковки. Автолюбитель рассказал, что мотивом было развлечение. Во время судебного разбирательства он раскаялся в содеянном и пообещал в будущем не совершать подобного.

На фоне роста цен на автозапчасти не стоит обращаться к китайским аналогам, если речь идет о серьезной поломке, заявил НСН гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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