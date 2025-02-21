Жителя Краснодара осудили на 5 суток за неприличное слово вместо госномера на машине

По данным следствия, 22-летний местный житель признался, что ездил на машине с госномерами, а снимал их только во время парковки. Автолюбитель рассказал, что мотивом было развлечение. Во время судебного разбирательства он раскаялся в содеянном и пообещал в будущем не совершать подобного.

На фоне роста цен на автозапчасти не стоит обращаться к китайским аналогам, если речь идет о серьезной поломке, заявил НСН гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

