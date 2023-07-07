Жителя Казани задержали по подозрению в распространении конфет с наркотиками

По данным правоохранителей, в Казани остановили арендованный подозреваемым автомобиль. При осмотре машины оперативники обнаружили похожие на мармеладные конфеты объекты, их общая масса составила более 650 граммов.

«Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство каннабисной группы. В ходе дальнейшей работы в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные предметы. Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские обнаружили мини-плантацию для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — заявила Волк.

Кроме того, у мужчины изъяты 89 кустов растений, около 240 граммов готового наркотика и 200 мл масла с запрещенными веществами, пишет RT. Задержанный рассказал, что культивировал наркосодержащие растения, выделял из них наркотическое средство и смешивал с желатином, разливая в формы для мармелада. Мужчина распространял продукт с помощью тайников-закладок.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном производстве или сбыте запрещенных веществ и сбыте (пересылке) растений с наркотическими средствами. Подозреваемого заключили под стражу.

